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Юные каратисты Бурятии успешно выступили в Иркутске

Юные каратисты Бурятии успешно выступили в Иркутске
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Северо-Байкальского района
Победы одержали учащиеся Нижнеангарской школы №1

19 ноября в Иркутске, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» состоялся межрегиональный турнир по киокусинкай каратэ. В соревнованиях приняли участие спортсмены Иркутской области, города Северобайкальск и посёлка Нижнеангарск. За медали сражались мальчики и девочки 10-11 лет, юноши и девушки 12-13 лет и 14-15 лет, а также юниоры и юниорки 16-17 лет.

В соревнованиях принимали участие юные каратисты из Бурятии – учащиеся Нижнеангарской средней общеобразовательной школы №1. Для многих спортсменов это были первые соревнования.

Ребята вернулись домой с медалями, благодарственными письмами, кубком и массой приятных впечатлений. Золотые награды турнира выиграли Глеб К., Александр К., Павел Б. «Серебро» соревнований завоевала Диана Я. Третье место заняла Вера К. Кроме этого, «За волю к победе» кубком был награждён Дмитрий Ф.

Тренирует спортсменов Данил Ананин, сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.
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