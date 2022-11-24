Работы состоятся будущем году
Отремонтируют старый стадион спортшколы «Забайкалец» по улице Краснодонской
В 2023 году планируется благоустроить стадион спортивной школы № 16 «Забайкалец» в посёлке Загорск в Улан-Удэ. В спортивную школу регулярно приходят заниматься дети и взрослые. Школа готовит спортсменов по таким видам спорта, как бокс, велоспорт, футбол, волейбол, тайский бокс. На постоянной основе в школе обучается 329 человек.
- Уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона. В планах отремонтировать спортивное ядро стадиона и западную трибуну. Будет построено новое футбольное поле размерами 105×68 метром с искусственным газоном, беговыми дорожки с искусственным покрытием, сектором для прыжков в длину и сектором для толкания ядра, - сообщили в мэрии города.
Будущий стадион оборудуют новым современным освещением с тремя режимами: режим соревнования без проведения фотосъёмки, режим тренировки, дежурный режим. В подтрибунных помещениях будут располагаться зал для занятия борьбой, тренажёрный зал, пункт проката коньков, лыж, с помещением для посетителей, буфет.
В Улан-Удэ отремонтируют стадион спортшколы «Забайкалец»
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