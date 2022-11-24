24 ноября

23 ноября

Популярное

В Улан-Удэ отремонтируют стадион спортшколы «Забайкалец»

В Улан-Удэ отремонтируют стадион спортшколы «Забайкалец»
Общество, 
Работы состоятся будущем году

Отремонтируют старый стадион спортшколы «Забайкалец» по улице Краснодонской

В 2023 году планируется благоустроить стадион спортивной школы № 16 «Забайкалец» в посёлке Загорск в Улан-Удэ. В спортивную школу регулярно приходят заниматься дети и взрослые. Школа готовит спортсменов по таким видам спорта, как бокс, велоспорт, футбол, волейбол, тайский бокс. На постоянной основе в школе обучается 329 человек.

- Уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона. В планах отремонтировать спортивное ядро стадиона и западную трибуну. Будет построено новое футбольное поле размерами 105×68 метром с искусственным газоном, беговыми дорожки с искусственным покрытием, сектором для прыжков в длину и сектором для толкания ядра, - сообщили в мэрии города.

Будущий стадион оборудуют новым современным освещением с тремя режимами: режим соревнования без проведения фотосъёмки, режим тренировки, дежурный режим. В подтрибунных помещениях будут располагаться зал для занятия борьбой, тренажёрный зал, пункт проката коньков, лыж, с помещением для посетителей, буфет.

спорт спортивная школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии 14-летние подростки смогут работать без согласия опеки
В Бурятии 14-летние подростки смогут работать без согласия опеки
Общество, 24.11.2022
Им потребуется только разрешение одного из родителей
В Бурятии простятся с 30-летним погибшим мобилизованным
В Бурятии простятся с 30-летним погибшим мобилизованным
Общество, 24.11.2022
Погиб уроженец Мухоршибирского района Тумэн Дамбадоржиев
Артисты Бурятского цирка сыграют в фильме «Коралловые бусы»
Артисты Бурятского цирка сыграют в фильме «Коралловые бусы»
Общество, 24.11.2022
Летом будущего года в Бурятии снимут фильм-сказку по мотивам бурятских легенд
В Бурятии начнут ликвидацию крупных свалок
В Бурятии начнут ликвидацию крупных свалок
Общество, 24.11.2022
Надзорные ведомства обследует 53 крупных свалок в республике
В Улан-Удэ работает единый чат по коммунальным авариям
В Улан-Удэ работает единый чат по коммунальным авариям
Общество, 24.11.2022
Горожане смогут узнавать об отключении воды, тепла и света в одном месте
Более 300 жителей Северобайкальска ждут новых квартир
Более 300 жителей Северобайкальска ждут новых квартир
Общество, 24.11.2022
Для них построят две новые девятиэтажки
В Бурятию со спецоперации на Украине вернулся известный боксёр
В Бурятию со спецоперации на Украине вернулся известный боксёр
Общество, 24.11.2022
Батора Сагалуева не было дома почти десять месяцев
В Улан-Удэ опять всю неделю будут отключать свет
В Улан-Удэ опять всю неделю будут отключать свет
Общество, 24.11.2022
Без электричества останутся десятки улиц
Жители Бурятии смогут сделать перерасчёт за вывоз мусора
Жители Бурятии смогут сделать перерасчёт за вывоз мусора
Общество, 24.11.2022
Новый порядок начнёт действовать с весны следующего года
В Бурятии упитанный бесхозный пёс запрыгивает в машины
В Бурятии упитанный бесхозный пёс запрыгивает в машины
Общество, 24.11.2022
Очевидец предположил, что собака потеряла своего хозяина
Из украинского плена вернули жителя Бурятии
Из украинского плена вернули жителя Бурятии
Общество, 24.11.2022
Он уже вышел на связь со своей матерью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^