В Санкт-Петербурге сыграют в бурятские игры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Северной столице пройдут соревнования по национальным видам спорта и играм



27 ноября в Санкт-Петербурге пройдут Национальные игры. 8 команд (3 мужчины и 2 женщины от 18 до 35 лет) попробуют свои силы в совершенно разных и весьма непростых спортивных и настольных состязаниях.



Зрители смогут не только познакомиться с разными национальными играми, но и поддержать команды, став свидетелями выявления сильнейших спортсменов Национальных игр этого года.



В программе 8 национальных игр. Спортивные: якутский мас-рестлинг, тюркский куреш, бурятская «Сээр хухалха», казачья стрельба из лука и татаро-башкирское битьё горшков. А также настольные: восточные нарды, бурятская «Шагаай наадан» и якутская «Хаамыска».



Соревнования пройдут в манеже университета Лесгафта. Вход на мероприятие по спискам. Об этом сообщает Санкт-Петербургский дом национальностей.



Возрастное ограничение 6+

