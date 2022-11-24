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В Санкт-Петербурге сыграют в бурятские игры

В Санкт-Петербурге сыграют в бурятские игры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Северной столице пройдут соревнования по национальным видам спорта и играм

27 ноября в Санкт-Петербурге пройдут Национальные игры. 8 команд (3 мужчины и 2 женщины от 18 до 35 лет) попробуют свои силы в совершенно разных и весьма непростых спортивных и настольных состязаниях.

Зрители смогут не только познакомиться с разными национальными играми, но и поддержать команды, став свидетелями выявления сильнейших спортсменов Национальных игр этого года.

В программе 8 национальных игр. Спортивные: якутский мас-рестлинг, тюркский куреш, бурятская «Сээр хухалха», казачья стрельба из лука и татаро-башкирское битьё горшков. А также настольные: восточные нарды, бурятская «Шагаай наадан» и якутская «Хаамыска».

Соревнования пройдут в манеже университета Лесгафта. Вход на мероприятие по спискам. Об этом сообщает Санкт-Петербургский дом национальностей.

Возрастное ограничение 6+
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