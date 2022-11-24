Им потребуется только разрешение одного из родителей
С 2023 года все 14-летние россияне, включая жителей Бурятии, смогут официально устраиваться на работу без разрешения органов опеки. Ранее оно было обязательным. Об этом сообщили в Минэкономики Бурятии.
Для заключения трудового договора несовершеннолетним жителям республики понадобится только согласие одного из родителей. Правда, есть одно условие – трудиться они смогут только в свободное от учёбы время.
- Работодателей при этом освободят от обязательного медосмотра несовершеннолетних. Для устройства на работу подойдёт справка из поликлиники, – пояснили в министерстве экономики.
Нововведение вступит в силу уже с 1 января. Всего, по данным ведомства, в Бурятии в 2022 году официально трудоустроили 2562 ребёнка, которым ещё нет 18 лет.
В Бурятии 14-летние подростки смогут работать без согласия опеки
Общество, Фото:
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