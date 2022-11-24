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Артисты Бурятского цирка сыграют в фильме «Коралловые бусы»

Артисты Бурятского цирка сыграют в фильме «Коралловые бусы»
Общество,  Фото:Цирк Бурятии
Летом будущего года в Бурятии снимут фильм-сказку по мотивам бурятских легенд

Кинокомпания «Вверх» приступила к работе над фильмом – бурятской сказкой «Коралловые бусы» (0+). Этот проект выиграл грант министерства культуры России на сумму 70 млн рублей. Режиссёр фильма - Татьяна Мирошник. Сценарий написан совместно с бурятской поэтессой и прозаиком Евгенией Фархутдиновой.

Как писал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Бурятию приехала творческая группа фильма для выбора локаций, кастинга, и поиска партнёров.

- Мы приглашаем всех на кастинг, потому что ищем не только профессиональных актеров, но и самородков, звездочек, детей и взрослых, которые могут передать национальную идентичность, культуру, чтобы кино дышало, - говорит соавтор проекта Евгения Фахуртдинова.

В первый же день работы в Улан-Удэ, кастинг-директор Александра Селезнёва встретилась с артистами Государственного цирка Бурятии, которые с удовольствием приняли участие в кастинге фильма. Тем более, что опыт в киноиндустрии у ребят есть.

- Я уже снимался в «Сердце Пармы» (16+). Опыт такого участия в кино очень понравился. Теперь снова позвали попробовать свои силы в кастинге. Почему бы и нет?! Это новые эмоции и интересные знакомства, - говорит артист бурятского цирка Артем Бадмаев.

Приглашаются на кастинг студенты ВСГИК, а также всех желающие до 70 лет, необязательно профессионалы. Сами съёмки состоятся в мае-июне следующего года.

Кастинг будет проводиться также 24 ноября в 11:00 до 18:00 в Доме Молчанова во дворе Национальной библиотеки.
фильм цирк

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