Летом будущего года в Бурятии снимут фильм-сказку по мотивам бурятских легенд
Кинокомпания «Вверх» приступила к работе над фильмом – бурятской сказкой «Коралловые бусы» (0+). Этот проект выиграл грант министерства культуры России на сумму 70 млн рублей. Режиссёр фильма - Татьяна Мирошник. Сценарий написан совместно с бурятской поэтессой и прозаиком Евгенией Фархутдиновой.
Как писал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Бурятию приехала творческая группа фильма для выбора локаций, кастинга, и поиска партнёров.
- Мы приглашаем всех на кастинг, потому что ищем не только профессиональных актеров, но и самородков, звездочек, детей и взрослых, которые могут передать национальную идентичность, культуру, чтобы кино дышало, - говорит соавтор проекта Евгения Фахуртдинова.
В первый же день работы в Улан-Удэ, кастинг-директор Александра Селезнёва встретилась с артистами Государственного цирка Бурятии, которые с удовольствием приняли участие в кастинге фильма. Тем более, что опыт в киноиндустрии у ребят есть.
- Я уже снимался в «Сердце Пармы» (16+). Опыт такого участия в кино очень понравился. Теперь снова позвали попробовать свои силы в кастинге. Почему бы и нет?! Это новые эмоции и интересные знакомства, - говорит артист бурятского цирка Артем Бадмаев.
Приглашаются на кастинг студенты ВСГИК, а также всех желающие до 70 лет, необязательно профессионалы. Сами съёмки состоятся в мае-июне следующего года.
Кастинг будет проводиться также 24 ноября в 11:00 до 18:00 в Доме Молчанова во дворе Национальной библиотеки.
Артисты Бурятского цирка сыграют в фильме «Коралловые бусы»
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