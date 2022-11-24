В Бурятии начнут ликвидацию крупных свалок

Надзорные ведомства обследует 53 крупных свалок в республике
Минприроды России выступило с инициативой, чтобы в следующем году Росприроднадзор и Роспотребнадзор обследовали 53 наиболее крупные свалки в Бурятии. Об этом стало известно на рабочей встрече министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова и главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщает пресс-служба министерства.
- Все эти свалки площадью выше пяти гектаров, по итогам этих работ будет принято решение о включении их в проект «Генеральная уборка». Сейчас от всех российских регионов мы получили информацию о более чем 2,6 тысячи таких объектах, поэтому очерёдность их ликвидации будет определена после обследования и оценки воздействия на окружающую среду и на здоровье людей, - подчеркнул Александр Козлов.
На совещании также обсудили обстановку со свалкой в посёлке Усть-Баргузин. Как сообщал «Байкал-Daily», крупные мусорные залежи на Байкале нервировали жителей и туристов не один год. В посёлке отсутствует место временного складирования мусора, и по закону, данная площадка исполняет роль перегрузочной станции, отходы на ней могут храниться не более 11 месяцев. В июне 2021 года нашёлся подрядчик, который был готов рекультивировать свалку. Однако выяснилось, что он оказался не недобросовестным, и властям пришлось заключать новый контракт. Свалка должна была быть ликвидирована в этом году, но на сегодняшний день выполнено только 65% всех работ, объяснил Алексей Цыденов.
Александр Козлов рекомендовал главе Бурятии взять работы под личный контроль.
В этом году в республике начали строить инженерные сооружения для защиты Улан-Удэ от паводков. В проекте предусмотрены пять этапов, работы планируются на реках Селенга и Уда. По первому этапу степень технической готовности составляет 45%, а по второму 65%. Из-за удорожания строительства минприроды России совместно с заинтересованными министерствами прорабатывает возможность направить республике дополнительное финансирование для завершения работы, оставшихся трёх этапов.
- Защитные сооружения в Улан-Удэ входят в перечень 23 приоритетных гидротехнических объектов, которые должны быть построены на Дальнем Востоке в ближайшие годы. Важность этой работы подчёркивал премьер-министр Михаил Мишустин и по итогам совещания в Южно-Сахалинске было принято решение о поддержке этой работы из федерального бюджета. Поэтому работы на дамбах должны быть под постоянным контролем региона, и выполнены в оговорённые сроки, - сказал Александр Козлов.
С 1 сентября 2023 года три города республики включены в федеральный проект «Чистый воздух». Это значит, что для Улан-Удэ, Селенгинска и Гусиноозерска подготовят комплексные планы по снижению вредных выбросов в атмосферу, на основе сводных расчётов загрязнения воздуха, а также оценки рисков для здоровья человека. Александр Козлов поручил ответственным сотрудникам министерства в ближайшее время выехать в Бурятию и уже начать готовить детальный план действий по проекту.
В Бурятии начнут ликвидацию крупных свалок
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