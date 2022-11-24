Участники со всей страны выступят в финале конкурса для сонграйтеров
В Бурятии названы финалисты конкурса для сонграйтеров «Откровенно. Про песни». Проект проводится в республике уже второй год. Его основная идея — помочь начинающим музыкантам быть услышанными.
7 декабря финалисты проекта выступят в КТЦ «Феникс» города Улан-Удэ. В этот же день для участников и зрителей проекта выступит улан-удэнская группа «Сезон Dождей» (18+).
Главным призом станет запись, сведение, аранжировка авторской песни от Евгения Климова (саундпродюсер из Санкт-Петербурга) и помощь в промокампании. Пятёрке финалистов подарят запись музыкального лайва. Один из экспертов проекта, известный музыкант Максим Свобода, также выступит саундпродюсером проекта — для того участника, которого выберет лично.
На конкурс было прислано 80 заявок из Иркутска, Читы, Нижнего Новгорода, Ижевска, Уфы, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов страны. В финал прошли 17 участников, набравших набольшее количество баллов и положительных отзывов от экспертов отбора. Среди них «Алиса на сцене» (Москва), Сергей Конев (Улан-Удэ), Костя Карп (Москва), «Русская группа» (Чита), Виктория Ивашкевич (Санкт-Петербург) и другие.
Откроется проект 6 декабря концертом улан-удэнской группы «Местный бездарь» и победителя «Откровенно-2021» Бэндикут из Читы (18+). 7 декабря пройдёт концерт финалистов и «Сезона Dождей» (18+). 8 декабря зрители и участники проекта встретятся на концерте московской инди-группы «Свидание» (18+). Об этом сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии.
Возрастное ограничение 18+
В Бурятии назвали финалистов проекта «Откровенно»
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