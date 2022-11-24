В Улан-Удэ работает единый чат по коммунальным авариям

Горожане смогут узнавать об отключении воды, тепла и света в одном месте
В столице Бурятии работает вайбер-чат, где публикуется свежая информация о происходящих в городе коммунальных авариях. Его создали на базе единой дежурно-диспетчерской службы.
В группе можно узнать не только об аварийных, но и плановых отключениях отопления, горячего и холодного водоснабжения и электроэнергии. Чтобы вступить в чат, достаточно отсканировать QR-код:
Сейчас там насчитывается уже более 1700 подписчиков.
Горожане смогут узнавать об отключении воды, тепла и света в одном месте
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