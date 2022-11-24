Более 300 жителей Северобайкальска ждут новых квартир

Общество, Фото: администрация Северобайкальска

Для них построят две новые девятиэтажки



Более 300 жителей города Северобайкальск начнут переселять из аварийного жилого фонда в начале 2024 года. Для этого в городе построят два девятиэтажных дома общей площадью 6135 кв. Они появятся на улице Космонавтов.



Строительный подрядчик АО «Регионстрой» уже начал работы, сообщили в администрации города Северобайкальск.



- Сейчас мы проводим инженерно-геологические изыскания. На этом месте прежде стояли дома, поэтому осталось большое наследство в виде септиков, теплотрасс, мусорных ям. И чтобы иметь полную картину о грунтах – нам надо провести дополнительные изыскания. Не просто пробурить скважину, а более подробно все выяснить: где теплотрасса, септик, убрать мусор, - пояснил гендиректор компании Андрей Фомич.



- Перед началом стройки была проведена большая работа с жителями по оформлению необходимых документов. Подобрали хороший участок, отвечающий всем требованиям, и на сегодняшний день подрядчик уже работает, всё идет по плану,- прокомментировал глава Северобайкальска Олег Котов.



Квартиры в новых домах получат северобайкальцы, чье жильё было признано аварийным до 1 января 2017 года.



