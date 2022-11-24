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Более 300 жителей Северобайкальска ждут новых квартир

Более 300 жителей Северобайкальска ждут новых квартир
Общество,  Фото:администрация Северобайкальска
Для них построят две новые девятиэтажки

Более 300 жителей города Северобайкальск начнут переселять из аварийного жилого фонда в начале 2024 года. Для этого в городе построят два девятиэтажных дома общей площадью 6135 кв. Они появятся на улице Космонавтов.

Строительный подрядчик АО «Регионстрой» уже начал работы, сообщили в администрации города Северобайкальск.

- Сейчас мы проводим инженерно-геологические изыскания. На этом месте прежде стояли дома, поэтому осталось большое наследство в виде септиков, теплотрасс, мусорных ям. И чтобы иметь полную картину о грунтах – нам надо провести дополнительные изыскания. Не просто пробурить скважину, а более подробно все выяснить: где теплотрасса, септик, убрать мусор, - пояснил гендиректор компании Андрей Фомич.

- Перед началом стройки была проведена большая работа с жителями по оформлению необходимых документов. Подобрали хороший участок, отвечающий всем требованиям, и на сегодняшний день подрядчик уже работает, всё идет по плану,- прокомментировал глава Северобайкальска Олег Котов.

Квартиры в новых домах получат северобайкальцы, чье жильё было признано аварийным до 1 января 2017 года.

аварийное жилье

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