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В Бурятии осуждённые позвонили своим детям в честь Дня сына

В Бурятии осуждённые позвонили своим детям в честь Дня сына
Общество,  Фото:pixabay.com
Осуждённые также подготовили открытки

22 ноября отмечается День сына. В честь праздника осуждённые, отбывающие наказание в лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии, поздравили своих сыновей с праздником.

Осуждённые подготовили поздравительные открытки, а также поздравили своих родных по телефону и с помощью видеозвонков.

В пресс-службе УФСИН по Бурятии отмечают, что «таким образом происходит поддержка и укрепление социально полезных связей с родственниками, что помогает успешно адаптироваться осуждённым после освобождения».

Справка:

День сына не наделён официальным статусом. В этот день сыновей поздравляют мамы и отцы. Благодарят за доброту, отзывчивость, помощь, внимание, крепкое плечо и защиту, которую взрослые сыновья обеспечивают для своих родителей. Кстати, День дочери ежегодно отмечается 25 апреля.

осужденные дети семьи

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