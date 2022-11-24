В Бурятии осуждённые позвонили своим детям в честь Дня сына

Осуждённые также подготовили открытки



22 ноября отмечается День сына. В честь праздника осуждённые, отбывающие наказание в лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии, поздравили своих сыновей с праздником.



Осуждённые подготовили поздравительные открытки, а также поздравили своих родных по телефону и с помощью видеозвонков.



В пресс-службе УФСИН по Бурятии отмечают, что «таким образом происходит поддержка и укрепление социально полезных связей с родственниками, что помогает успешно адаптироваться осуждённым после освобождения».



Справка:



День сына не наделён официальным статусом. В этот день сыновей поздравляют мамы и отцы. Благодарят за доброту, отзывчивость, помощь, внимание, крепкое плечо и защиту, которую взрослые сыновья обеспечивают для своих родителей. Кстати, День дочери ежегодно отмечается 25 апреля.



