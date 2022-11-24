Школа Улан-Удэ победила на региональном этапе олимпиады для учителей

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Команда педагогов представит Бурятию на финальном всероссийском этапе



В Бурятии команда средней общеобразовательной школы №1 города Улан-Удэ стала победителем регионального этапа всероссийской метапредметной олимпиады «Команда большой страны». В олимпиаде участвовали 12 команд республики, которые прошли отборочный дистанционный тур.



В состав команды входили 4 преподавателя общеобразовательных дисциплин, работающие в одной образовательной организации. Команду школы №1 представляли учителя: Татьяна Вишнякова – учитель русского языка и литературы, капитан команды; Татьяна Селиванова – учитель химии и биологии; Татьяна Гурулева – учитель информатики; Ирина Аздаева – заместитель директора по учебно-воспитательной работе.



Команда учителей представит Бурятию на финальном всероссийском этапе, который будет проходить с 7 по 9 декабря в Москве.



Кроме этого, учитель русского языка и литературы СОШ №1 Татьяна Вишнякова стала победителем дистанционного и регионального этапов всероссийской олимпиады для учителей русского языка «Хранители русского языка». Она будет представлять республику в финальном этапе в Москве с 14 по 16 декабря.



В региональном этапе олимпиады приняли участие 15 учителей, которые прошли дистанционный отборочный тур. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

