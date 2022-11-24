24 ноября

23 ноября

Популярное

Школа Улан-Удэ победила на региональном этапе олимпиады для учителей

Школа Улан-Удэ победила на региональном этапе олимпиады для учителей
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Команда педагогов представит Бурятию на финальном всероссийском этапе

В Бурятии команда средней общеобразовательной школы №1 города Улан-Удэ стала победителем регионального этапа всероссийской метапредметной олимпиады «Команда большой страны». В олимпиаде участвовали 12 команд республики, которые прошли отборочный дистанционный тур.

В состав команды входили 4 преподавателя общеобразовательных дисциплин, работающие в одной образовательной организации. Команду школы №1 представляли учителя: Татьяна Вишнякова – учитель русского языка и литературы, капитан команды; Татьяна Селиванова – учитель химии и биологии; Татьяна Гурулева – учитель информатики; Ирина Аздаева – заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Команда учителей представит Бурятию на финальном всероссийском этапе, который будет проходить с 7 по 9 декабря в Москве.

Кроме этого, учитель русского языка и литературы СОШ №1 Татьяна Вишнякова стала победителем дистанционного и регионального этапов всероссийской олимпиады для учителей русского языка «Хранители русского языка». Она будет представлять республику в финальном этапе в Москве с 14 по 16 декабря.

В региональном этапе олимпиады приняли участие 15 учителей, которые прошли дистанционный отборочный тур. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
школа олимпиада Бурятия Улан-Удэ учителя педагоги образование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии завершаются комплексные кадастровые работы
В столице Бурятии завершаются комплексные кадастровые работы
Общество, 24.11.2022
В следующем году их проведут на территории микрорайонов Шишковка и Загорск
Школа Улан-Удэ победила на региональном этапе олимпиады для учителей
Школа Улан-Удэ победила на региональном этапе олимпиады для учителей
Общество, 24.11.2022
Команда педагогов представит Бурятию на финальном всероссийском этапе
В Улан-Удэ перенесли пешеходный переход
В Улан-Удэ перенесли пешеходный переход
Общество, 24.11.2022
Это позволит увеличить пропускную способность участка
В Бурятии массово проверят водителей
В Бурятии массово проверят водителей
Общество, 24.11.2022
Наряды ДПС будут проверять с 25 по 27 ноября
Уроженец Улан-Удэ признан лучшим актёром на фестивале в Майями
Уроженец Улан-Удэ признан лучшим актёром на фестивале в Майями
Общество, 24.11.2022
Михаил Апальков сыграл главную роль в короткометражном фильме
Бурятский цирк покажет программу «Полчаса на чудеса»
Бурятский цирк покажет программу «Полчаса на чудеса»
Общество, 24.11.2022
Выступления пройдут в ноябре и декабре 
Забайкальцы продолжают бегство в Бурятию
Забайкальцы продолжают бегство в Бурятию
Общество, 24.11.2022
Они всё сильнее стремятся в соседнюю республику

Две юные забайкалки завоевали титулы на всероссийском конкурсе красоты
Две юные забайкалки завоевали титулы на всероссийском конкурсе красоты
Общество, 24.11.2022
В финале соревновались 42 участницы в возрасте от 3 до 16 лет 
Для жителей Бурятии проведут мастер-класс по карате
Для жителей Бурятии проведут мастер-класс по карате
Общество, 24.11.2022
В нём примут участие чемпионы по каратэ Вениамин Гармаев и Богдан Курилко 
В Бурятии энергетики оставили сельчан без света
В Бурятии энергетики оставили сельчан без света
Общество, 24.11.2022
Они с прошлого года тянули с подключением к электричеству

Республиканский врачебно-физкультурный диспансер попал в число лучших в России
Республиканский врачебно-физкультурный диспансер попал в число лучших в России
Общество, 24.11.2022
Главврач диспансера Ярослав Шубин выступил с докладом круглого стола в Москве
В Иркутской области сложная ситуация на дорогах
В Иркутской области сложная ситуация на дорогах
Общество, 24.11.2022
Более 50 единиц техники расчищает дороги от снега
В ДНР появилась аллея содружества с Бурятией
В ДНР появилась аллея содружества с Бурятией
Общество, 24.11.2022
На аллее высадили можжевельник как символ дружбы с Бурятией
Студентов Бурятии призывают создать арт-объекты на тему Великой Отечественной войны
Студентов Бурятии призывают создать арт-объекты на тему Великой Отечественной войны
Общество, 24.11.2022
До 31 декабря лучшие работы конкурса будут отобраны внутри вузов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^