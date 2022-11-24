Без электричества останутся десятки улиц
В столице Бурятии вновь анонсировали масштабное отключение электроэнергии. Света в городе не будет на следующей неделе – с 28 ноября по 2 декабря включительно. Причина тому – плановые работы, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Электричество отключат на нескольких улицах в разных районах города. Где-то – почти весь день, с 6 часов утра до 17:00.
Список адресов
28 ноября
С 09:00 до 17:00:
- в/ч № 07342 и 57331 на улице Мокрова, 18
- улица Боевая, дома № 6-16
- ОАО «ВымпелКом»
С 13:00 до 17:00:
- улица Амагаева, дома № 1, 2 и 3
- улица Жуковского, 8
- Садовый переулок, № 2-8 и № 12
- улица Щорса, дома № 1-43
- церковь «Возрождение»
- улица Ленинградская, 64а
29 ноября
С 09:00 до 17:00:
- улица Яблоневая, дома № 1-5
- переулок Яблоневый, № 1-19
30 ноября
С 09:00 до 17:00:
- улица Автодорожная, дома № 1-14
- улица Авиамоторная, № 1-2
- улица Вандышева, № 22-80
- улица Весенняя, № 2-16
- улица Ветеранская, № 1-38
- улица Прилесная № 1-15
- улица Весёлая, № 2-12
- улица Тургенева, № 1-33
- улица Жатская, № 1-25
- улица Свободная, № 1-9
- улица Сказочная, № 1-16
- улица Каскадная, № 2-16
- улица Витимская, № 1-42
- улица Зеркальная, № 26-40
- улица Отрадная, № 4-9
С 08:00 до 17:00:
- улица Домостроительная
- ЗА «Бурятпромресурс»
- улица Бабушкина
- 110 микрорайон, дом № 3
- ИП Скворцова, улица Бабушкина
- ИП Саяпин А. В., посёлок Силикатный
1 декабря
С 10:00 до 17:00:
- улица Клыпина, № 15-24п
- улица Гагарина, № 65-69
С 06:00 до 17:00:
- улица Бограда, № 25-67
- улица Удоканская, № 1-17
- КНС по улице Бограда (МУП «Водоканал»)
2 декабря
С 09:00 до 17:00:
- улица Заиграевская, № 22-34
- улица Заиграевская, 22 (блок 2)
- улица Балдынова, 18 а (блоки 1 и 2)
В Улан-Удэ опять всю неделю будут отключать свет
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Без электричества останутся десятки улиц
На неё повесят большие яркие шары
Новый порядок начнёт действовать с весны следующего года
Очевидец предположил, что собака потеряла своего хозяина
Он уже вышел на связь со своей матерью
Руководителя организации оштрафовали
Все желающие смогут прочитать стихотворение на сцене
Для учащихся проведут ознакомительные профессиональные пробы
В сёлах Тункинского и Джидинского районов установили вышки сотовой связи
Она установлена на здании школы № 56
Все работы планируется завершить до конца 2023 года
На нём выступят преподаватели отделения духовых и ударных инструментов, а также артисты оперного театра
Местами слабые метели
Общество, 23.11.2022
Принять участие может молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет
Общество, 23.11.2022
Мероприятие проведут для матерей «особенных» детей