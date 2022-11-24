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В Улан-Удэ опять всю неделю будут отключать свет

В Улан-Удэ опять всю неделю будут отключать свет
Общество,  Фото:pixabay.com
Без электричества останутся десятки улиц

В столице Бурятии вновь анонсировали масштабное отключение электроэнергии. Света в городе не будет на следующей неделе – с 28 ноября по 2 декабря включительно. Причина тому – плановые работы, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Электричество отключат на нескольких улицах в разных районах города. Где-то – почти весь день, с 6 часов утра до 17:00.

Список адресов

28 ноября

С 09:00 до 17:00:

- в/ч № 07342 и 57331 на улице Мокрова, 18
- улица Боевая, дома № 6-16
- ОАО «ВымпелКом»

С 13:00 до 17:00:

- улица Амагаева, дома № 1, 2 и 3
- улица Жуковского, 8
- Садовый переулок, № 2-8 и № 12
- улица Щорса, дома № 1-43
- церковь «Возрождение»
- улица Ленинградская, 64а

29 ноября

С 09:00 до 17:00:

- улица Яблоневая, дома № 1-5
- переулок Яблоневый, № 1-19

30 ноября

С 09:00 до 17:00:

- улица Автодорожная, дома № 1-14
- улица Авиамоторная, № 1-2
- улица Вандышева, № 22-80
- улица Весенняя, № 2-16
- улица Ветеранская, № 1-38
- улица Прилесная № 1-15
- улица Весёлая, № 2-12
- улица Тургенева, № 1-33
- улица Жатская, № 1-25
- улица Свободная, № 1-9
- улица Сказочная, № 1-16
- улица Каскадная, № 2-16
- улица Витимская, № 1-42
- улица Зеркальная, № 26-40
- улица Отрадная, № 4-9

С 08:00 до 17:00:

- улица Домостроительная
- ЗА «Бурятпромресурс»
- улица Бабушкина
- 110 микрорайон, дом № 3
- ИП Скворцова, улица Бабушкина
- ИП Саяпин А. В., посёлок Силикатный

1 декабря

С 10:00 до 17:00:

- улица Клыпина, № 15-24п
- улица Гагарина, № 65-69

С 06:00 до 17:00:

- улица Бограда, № 25-67
- улица Удоканская, № 1-17
- КНС по улице Бограда (МУП «Водоканал»)

2 декабря

С 09:00 до 17:00:

- улица Заиграевская, № 22-34
- улица Заиграевская, 22 (блок 2)
- улица Балдынова, 18 а (блоки 1 и 2)

отключение света

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