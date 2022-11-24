В Улан-Удэ опять всю неделю будут отключать свет

Без электричества останутся десятки улиц



В столице Бурятии вновь анонсировали масштабное отключение электроэнергии. Света в городе не будет на следующей неделе – с 28 ноября по 2 декабря включительно. Причина тому – плановые работы, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Электричество отключат на нескольких улицах в разных районах города. Где-то – почти весь день, с 6 часов утра до 17:00.



Список адресов



28 ноября



С 09:00 до 17:00:



- в/ч № 07342 и 57331 на улице Мокрова, 18

- улица Боевая, дома № 6-16

- ОАО «ВымпелКом»



С 13:00 до 17:00:



- улица Амагаева, дома № 1, 2 и 3

- улица Жуковского, 8

- Садовый переулок, № 2-8 и № 12

- улица Щорса, дома № 1-43

- церковь «Возрождение»

- улица Ленинградская, 64а



29 ноября



С 09:00 до 17:00:



- улица Яблоневая, дома № 1-5

- переулок Яблоневый, № 1-19



30 ноября



С 09:00 до 17:00:



- улица Автодорожная, дома № 1-14

- улица Авиамоторная, № 1-2

- улица Вандышева, № 22-80

- улица Весенняя, № 2-16

- улица Ветеранская, № 1-38

- улица Прилесная № 1-15

- улица Весёлая, № 2-12

- улица Тургенева, № 1-33

- улица Жатская, № 1-25

- улица Свободная, № 1-9

- улица Сказочная, № 1-16

- улица Каскадная, № 2-16

- улица Витимская, № 1-42

- улица Зеркальная, № 26-40

- улица Отрадная, № 4-9



С 08:00 до 17:00:



- улица Домостроительная

- ЗА «Бурятпромресурс»

- улица Бабушкина

- 110 микрорайон, дом № 3

- ИП Скворцова, улица Бабушкина

- ИП Саяпин А. В., посёлок Силикатный



1 декабря



С 10:00 до 17:00:



- улица Клыпина, № 15-24п

- улица Гагарина, № 65-69



С 06:00 до 17:00:



- улица Бограда, № 25-67

- улица Удоканская, № 1-17

- КНС по улице Бограда (МУП «Водоканал»)



2 декабря



С 09:00 до 17:00:



- улица Заиграевская, № 22-34

- улица Заиграевская, 22 (блок 2)

- улица Балдынова, 18 а (блоки 1 и 2)



