Новый порядок начнёт действовать с весны следующего года
Жители Бурятии смогут сделать перерасчёт за вывоз коммунальных отходов. Правительством Российской Федерации предусмотрен порядок перерасчёта платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов для жителей многоквартирных домов, которые временно не будут пользоваться данной услугой.
- Для получения перерасчёта необходимо подать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, которые подтверждают отсутствие – путёвки, командировочное удостоверение, авиабилеты и т.д. Услуга будет доступна жителям, которые отсутствовали более пяти календарных дней, - сообщает минприроды Бурятии.
Новый порядок начнёт действовать с 1 марта 2023 года.
Жители Бурятии смогут сделать перерасчёт за вывоз мусора
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