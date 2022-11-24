Очевидец предположил, что собака потеряла своего хозяина
В селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии местные жители обратили внимание на бесхозного большого пса. По словам очевидца, собака два дня бегает по территории автозаправочной станции, запрыгивая в незнакомые машины. Фотографию опубликовали в паблике «Аноним 03».
Бытует мнение, что пёс может быть хозяйским. Очевидец отметил, что животное выглядит ухоженным и упитанным. Да и навряд ли бездомная собака будет запрыгивать в чужие автомобили.
- В Турунтаево на заправке второй день бродит хаски, упитанный, ухоженный. Лезет в машины. Кто-то потерял может? – говорится в сообщении.
В комментариях многие оценили внешность пса. Только многие считают, что это не хаски, а маламут.
«А это точно хаски?»,
«Больше на маламута похож»,
«Это маламут. Красавчик»,
«Раз лезет в машину - заберите его себе на передержку»,
«Какой пирожочек», - пишут подписчики.
Один из комментаторов заявил, что хозяин собаки работает непосредственно на АЗС. Другие же предположили, что его просто бросили.
«Это маламут. Не бросили. Хозяин охранник на АЗС»,
«Всё разнёс в доме - квартире, наверно. Погрыз, разбил. Это же рабочая порода, активность нужна. Пока маленьким был, как игрушку взяли домой. Как подрос не нужным стал», - считают жители.
В Бурятии упитанный бесхозный пёс запрыгивает в машины
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Без электричества останутся десятки улиц
На неё повесят большие яркие шары
Новый порядок начнёт действовать с весны следующего года
Очевидец предположил, что собака потеряла своего хозяина
Он уже вышел на связь со своей матерью
Руководителя организации оштрафовали
Все желающие смогут прочитать стихотворение на сцене
Для учащихся проведут ознакомительные профессиональные пробы
В сёлах Тункинского и Джидинского районов установили вышки сотовой связи
Она установлена на здании школы № 56
Все работы планируется завершить до конца 2023 года
На нём выступят преподаватели отделения духовых и ударных инструментов, а также артисты оперного театра
Местами слабые метели
Общество, 23.11.2022
Принять участие может молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет
Общество, 23.11.2022
Мероприятие проведут для матерей «особенных» детей