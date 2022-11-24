В Бурятии упитанный бесхозный пёс запрыгивает в машины

Очевидец предположил, что собака потеряла своего хозяина



В селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии местные жители обратили внимание на бесхозного большого пса. По словам очевидца, собака два дня бегает по территории автозаправочной станции, запрыгивая в незнакомые машины. Фотографию опубликовали в паблике «Аноним 03».



Бытует мнение, что пёс может быть хозяйским. Очевидец отметил, что животное выглядит ухоженным и упитанным. Да и навряд ли бездомная собака будет запрыгивать в чужие автомобили.



- В Турунтаево на заправке второй день бродит хаски, упитанный, ухоженный. Лезет в машины. Кто-то потерял может? – говорится в сообщении.



В комментариях многие оценили внешность пса. Только многие считают, что это не хаски, а маламут.



«А это точно хаски?»,



«Больше на маламута похож»,



«Это маламут. Красавчик»,



«Раз лезет в машину - заберите его себе на передержку»,



«Какой пирожочек», - пишут подписчики.



Один из комментаторов заявил, что хозяин собаки работает непосредственно на АЗС. Другие же предположили, что его просто бросили.



«Это маламут. Не бросили. Хозяин охранник на АЗС»,



«Всё разнёс в доме - квартире, наверно. Погрыз, разбил. Это же рабочая порода, активность нужна. Пока маленьким был, как игрушку взяли домой. Как подрос не нужным стал», - считают жители.

