В Северобайкальске новогодний городок построят без ледяных фигур

Общество, Фото: пресс-служба администрации Северобайкальска

Для детей возведут две ледяные горки и обустроят каток



В Северобайкальске приступили к устройству новогоднего ледяного городка. Контракт на устройство городка заключён с подрядчиком, который уже несколько лет исполняет эту работу.



Запланировано устройство двух ледяных горок, обустройство катка, фотозоны со светящимися оленями и установка торговых павильонов. Рассматривается вопрос об организации на территории городка ёлочного базара. Этот же подрядчик произведёт установку ёлки в микрорайоне Заречный.



- В настоящее время уже начаты работы по подготовке к устройству городка, частично перекрыта площадь. Идёт заготовка порубочных остатков для устройства новогодней ёлки, - рассказал Алексей Баксаев, председатель комитета по управлению городским хозяйством администрации.



Праздничное мероприятие по случаю открытия новогоднего городка планируется на 30 декабря (0+). 7 января на территории городка будет проведена игровая рождественская программа для детей (0+).



Как сообщили в пресс-службе администрации Северобайкальска, в этом году, в связи с перераспределением средств на проведение специальной военной операции, решено отказаться от проведения фейерверка и строительства ледяных фигур.

