Иркутские нейрохирурги удалили опухоль мозга с помощью нового микроскопа

Оборудование позволяет проводить высокотехнологичные операции
В операционный блок для специалистов нейрохирургического отделения Иркутской областной клинической больницы (ИОКБ) поступил новый операционный микроскоп с навигационной установкой. 23 ноября с помощью нового микроскопа хирурги провели первую операцию по удалению диффузной глиомы височной, теменной долей и глубинных отделов правой гемисферы головного мозга.
Как рассказал врач функциональной диагностики ИОКБ Николай Бобряков, опухоль у пациентки обнаружили случайно. Она обратилась в медучреждение с жалобами на кратковременные эпизоды необоснованного страха и тревоги, приливы температуры. Женщина обращалась за помощью в ведущие клиники страны, однако решились провести операцию ей только в Иркутске.
- За счёт высокой оптической разрешающей способности микроскоп расширяет поле деятельности нейрохирурга и позволяет проводить высокотехнологичные операции. Новое оборудование повысит доступность и качество оказываемой нейрохирургической помощи, – рассказал главный врач медучреждения Пётр Дудин.
Нейронавигационная система в связке с операционным микроскопом даёт возможность проводить операции с высокой точностью и минимальной травматичностью. Оборудование позволяет удалять труднодоступные патологические образования за счёт проецирования на экран высококачественного изображения. В данном случае навигационная система позволила нейрохирургам отличить здоровое вещество головного мозга от опухоли, что без использования навигации сделать невозможно.
- Преимущество нового операционного микроскопа, помимо улучшения качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи, состоит в том, что хирургу не нужно отвлекаться на монитор, чтобы посмотреть на происходящее в операционной ране. Всё изображение транслируется в окуляре микроскопа, - отметил главный внештатный нейрохирург минздрава Иркутской области Эдуард Середа.
Оборудование будет применяться, в частности, для проведения операций пациентам с инсультами и травматическими внутримозговыми гематомами, а также с травмами периферической нервной системы.
По информации пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области, в ИОКБ удаляют порядка 200 опухолей головного мозга в год. За этот же период в медучреждении оперируют более 1200 пациентов нейрохирургического отделения.
Иркутские нейрохирурги удалили опухоль мозга с помощью нового микроскопа
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