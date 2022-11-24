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Из украинского плена вернули жителя Бурятии

Из украинского плена вернули жителя Бурятии
Общество, 
Он уже вышел на связь со своей матерью

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала в соцсетях, что из плена на Украине вернулся ещё один военный из республики. Об этом она узнала от первого замруководителя аппарата уполномоченного по правам человека при президенте России Ильи Чечельницкого.

- Хорошая новость пришла ночью. Вчера в рамках обмена пленными 35 на 35 (человек – прим.) в Россию вернули нашего земляка. Он уже позвонил маме, которая живёт в Улан-Удэ. Сам служит матросом морской пехоты во Владивостоке, – рассказала Юлия Жамбалова на своей странице во «ВКонтакте».

Мужчину, по её словам, ждут курс реабилитации и восстановление.

- Очень надеюсь, что скоро и другие наши ребята вернутся из плена. Держу лично на контроле каждое обращение и стараюсь быть на связи с родными, – добавила уполномоченный по правам человека в Бурятии.

Об обмене пленными Юлия Жамбалова также рассказывала в апреле. Тогда к ней с вопросами начали обращаться родные военнослужащих.

- Появилась информация, что наши ребята оказались в плену. Совместно с министерством обороны и федеральным уполномоченным мы наладили определённую работу. Поступающие обращения оперативно передаём федеральному уполномоченному. Создаётся определённый список, который мы контролируем, – подчеркнула она.

Омбудсмен уточнила, что на саму ситуацию по обмену повлиять не может. Однако тогда она поделилась одним позитивным примером о том, как из плена удалось вызволить сразу шесть кяхтинцев. 
военнослужащие уполномоченный по правам человека

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