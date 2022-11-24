В Улан-Удэ в стройкомпанию с нарушением приняли экс-госслужащего

Руководителя организации оштрафовали



Как выяснила прокурорская проверка, в Улан-Удэ на должность юрисконсульта в строительную организацию принят бывший государственный служащий – сотрудник службы судебных приставов.



В нарушение закона работодатель в десятидневный срок не сообщил о трудоустройстве бывшего государственного служащего по прежнему месту работы.



Возбуждено дело за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. Руководитель организации привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.





