Жителям трёх отдалённых сёл Бурятии стала доступна связь 4G

В сёлах Тункинского и Джидинского районов установили вышки сотовой связи



В тункинском селе Харбяты и в джидинских селах Гэгэтуй и Инзагатуй установили вышки сотовой связи и запустили мобильную связь. Теперь жителям этих сел доступна качественная мобильная связь стандарта 4G/LTE.



Строительство вышек началось в этом году. В Тункинском районе в селе Харбяты помощь в строительстве вышки оказала администрация района. Оператору были предоставлены спецтехника и гравий, необходимый для устройства основания вышки.



- В Бурятии реализуется второй этап госпрограммы «Устранение цифрового неравенства». В рамках программы в 2022 году уже подключили пять сёл к голосовой мобильной связи с выходом в интернет. До конца 2023 года планируется подключить ещё 33 населённых пункта, - сообщили в минтрансе Бурятии.

