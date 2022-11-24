В сёлах Тункинского и Джидинского районов установили вышки сотовой связи
В тункинском селе Харбяты и в джидинских селах Гэгэтуй и Инзагатуй установили вышки сотовой связи и запустили мобильную связь. Теперь жителям этих сел доступна качественная мобильная связь стандарта 4G/LTE.
Строительство вышек началось в этом году. В Тункинском районе в селе Харбяты помощь в строительстве вышки оказала администрация района. Оператору были предоставлены спецтехника и гравий, необходимый для устройства основания вышки.
- В Бурятии реализуется второй этап госпрограммы «Устранение цифрового неравенства». В рамках программы в 2022 году уже подключили пять сёл к голосовой мобильной связи с выходом в интернет. До конца 2023 года планируется подключить ещё 33 населённых пункта, - сообщили в минтрансе Бурятии.
Жителям трёх отдалённых сёл Бурятии стала доступна связь 4G
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Все желающие смогут прочитать стихотворение на сцене
Для учащихся проведут ознакомительные профессиональные пробы
В сёлах Тункинского и Джидинского районов установили вышки сотовой связи
Она установлена на здании школы № 56
Все работы планируется завершить до конца 2023 года
На нём выступят преподаватели отделения духовых и ударных инструментов, а также артисты оперного театра
Местами слабые метели
Принять участие может молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет
Мероприятие проведут для матерей «особенных» детей
За медали поборются спортсменки России и Монголии
В творческом вечере приняло участие местное культурное сообщество
Соревнования посвятили сохранению и развитию бурятского языка
Ещё одной имениннице исполнилось 90 лет
Большинство команд республики представляли медицинские организации
Администрация района получило свидетельство о регистрации товарного знака