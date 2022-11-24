В Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о погибшем на Украине росгвардейце







Торжественно открыли мемориальную доску на фасаде здания руководитель территориального управления Росгвардии и супруга погибшего спецназовца

Виктория Багрова под залпы салютной группы. Собравшиеся возложили живые цветы и почтили память погибшего минутой молчания.





В Улан-Удэ торжественно открыли мемориальную доску на здании школы № 56 в память о сотруднике отряда спецназначения Росгвардии прапорщике полиции Николае Багрове. Он погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине.Во дворе школы, где учился Николай Багров, выстроился парад сотрудников и военнослужащих Росгвардии, бойцов ОМОН «Кречет». На открытии мемориальной доски присутствовали родные Николая Багрова, учителя и ученики и гости.- Невозможно передать ту боль, которую испытывают родители, семья и родные Николая Багрова. Низкий поклон родителям за сына, за то, что воспитали мужественного, порядочного и ответственного человека. Его имя навсегда будет вписано в историю учебного заведения и родной Бурятии. Он давал присягу на верность воинскому долгу. Настал час, и он его выполнил честно и самоотверженно, - выступил перед собравшимися начальник управления полковник полиции Сергей Гатилов.- Он пришёл ко мне в класс, когда ему было 10 лет. И все эти 25 лет он был настоящим солнцем для нашего класса. Мы все его любили. Он был очень добрым, честным и очень надежным другом, хорошим учеником. Такие люди, как он, - это соль нашей земли, - поделилась классный руководитель Николая Багрова Регина Бутуханова.- Хочу сказать своим деткам: не расстраивайтесь, когда будете приходить в школу и видеть портрет отца, вы должны знать, что наш папочка – Герой, он всегда с нами в сердце, - сказала супруга погибшего росгвардейца Виктория Багрова.Багров Николай Викторович родился 12 июля 1987 года в Улан-Удэ. На службу в подразделение сил специального назначения поступил в 2015 году. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён орденом Мужества (посмертно).