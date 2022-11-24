Все работы планируется завершить до конца 2023 года
В Улан-Удэ в сотых кварталах заменят старую насосную станцию и построят новые сети. Работы начались в 102 микрорайоне. К системе водоотведения будут подключены новые абоненты, в том числе, 19 домов посёлка Сокольники, отметили в мэрии.
В настоящий момент канализационная станция в 102 микрорайоне нуждается в срочной реконструкции, поэтому, как только поступит оборудование, сразу начнутся основные строительные и монтажные работы. До конца этого года новая канализационная станция будет введена в эксплуатацию.
Все работы по ремонту сетей водоотведения в 102 микрорайоне будут проведены до конца 2023 года. Сумма ремонта составила 20 млн рублей.
В 100-х кварталах Улан-Удэ обещают построить новые сети водоснабжения
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