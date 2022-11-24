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19 декабря в Улан-Удэ пройдёт концерт духовой музыки «Зимний вечер». На нём зрители услышат произведения авторов разных стран и эпох, написанных для деревянных и медных духовых инструментов. На концерте выступят преподаватели отделения духовых и ударных инструментов колледжа искусств имени Чайковского, а также артисты Бурятского театра оперы и балета.- Зрители услышат не только сольные композиции, но и ансамблевые сочинения. Группу деревянных духовых инструментов представит хольц-квинтет, в составе которого флейта, гобой, кларнет, фагот и валторна. В свою очередь, группу медных духовых инструментов покажет брасс-квинтет, состоящий из двух труб, валторны, тромбона и тубы, - сообщили организаторы.Мероприятие состоится в концертном зале колледжа искусств им. П.И. Чайковского (проспект Победы,17) 19 декабря в 18:00.