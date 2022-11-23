В Бурятии сельчане собрали более 50 тысяч для участников СВО

Для этого в местной школе устроили ярмарку по продаже домашней выпечки



Недавно в селе Адамово в Баргузинском районе Бурятии устроили благотворительный концерт. Он прошёл в местной школе. В рамках мероприятия организовали ярмарку-распродажу домашней выпечки.



Всего на ней удалось собрать 51 040 рублей. Эти деньги отправят участникам специальной военной операции на Украине. Из сельского поселения «Адамовское» на СВО отправились десять человек. «Мы верим, что наши солдаты вернутся домой целыми и невредимыми», – рассказали в школе.

