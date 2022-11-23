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В Улан-Удэ две сотрудницы «Управления трамвая» уехали помогать военным

В Улан-Удэ две сотрудницы «Управления трамвая» уехали помогать военным
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Группа волонтёров вылетела сегодня

Две сотрудницы МУП «Управление трамвая» решили стать волонтёрами и помогать военным. Диспетчер конечной станции Людмила Судомойкина и монтёр пути Екатерина Пир отправились сегодня в город Джанкой (Крым) в составе группы волонтёров из Бурятии.

В группу волонтеров также вошли сотрудник мэрии Улан-Удэ Михаил Иванов, представитель профсоюзных организаций Бурятии Анна Лосева, руководитель Центра студенческих инициатив ВСГИК, Наталья Коробенкова, мама Героя России Анатолия Коробенкова и многие другие.

Волонтёры будут там собирать и распределять гуманитарную помощь, готовить пищу для военнослужащих и в целом обеспечивать работу полевого лагеря.

Командировка у всех участников продлится с 23 ноября по 9 декабря. Транспортные расходы волонтеров взяло на себя Объединение организаций профсоюзов Бурятии. 
волонтеры управление трамвая

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