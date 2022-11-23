В Улан-Удэ две сотрудницы «Управления трамвая» уехали помогать военным

Группа волонтёров вылетела сегодня



Две сотрудницы МУП «Управление трамвая» решили стать волонтёрами и помогать военным. Диспетчер конечной станции Людмила Судомойкина и монтёр пути Екатерина Пир отправились сегодня в город Джанкой (Крым) в составе группы волонтёров из Бурятии.



В группу волонтеров также вошли сотрудник мэрии Улан-Удэ Михаил Иванов, представитель профсоюзных организаций Бурятии Анна Лосева, руководитель Центра студенческих инициатив ВСГИК, Наталья Коробенкова, мама Героя России Анатолия Коробенкова и многие другие.



Волонтёры будут там собирать и распределять гуманитарную помощь, готовить пищу для военнослужащих и в целом обеспечивать работу полевого лагеря.



Командировка у всех участников продлится с 23 ноября по 9 декабря. Транспортные расходы волонтеров взяло на себя Объединение организаций профсоюзов Бурятии.

