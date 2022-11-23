23 ноября

22 ноября

Популярное

Школьница из Читы создала из бумаги копию Храма Василия Блаженного

Школьница из Читы создала из бумаги копию Храма Василия Блаженного
Общество,  Фото:комитет по образованию Читы
На создание макета ушло почти два года

Ученица 11 «а» класса школы №22 Читы Ольга создала из бумаги ручной макет Храма Василия Блаженного, который расположен на Красной площади. Об этом рассказали в комитете образования Читы.

Свою впечатляющую работу Ольга представила на муниципальном этапе всероссийской олимпиады по технологии, где она в итоге заняла третье место. По её словам, на создание собора ушло почти два года, при изготовлении она использовала технику модульного оригами.

- Я люблю творчество. Решила попробовать что-то новое, прошла курсы блогера по модульному оригами. В создании модулей мне также помогали мои одноклассники и родители, - рассказала школьница.

После окончания школы Ольга планирует поступить в медицинскую академию. Помимо творчества, Ольга занимается лёгкой атлетикой, выигрывала городские и краевые соревнования. В этом году стала также призёром соревнований по лёгкой атлетике Дальневосточного федерального округа в городе Южно-Сахалинск.
творчество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия стала лидером в ДФО по количеству новых детских площадок
Бурятия стала лидером в ДФО по количеству новых детских площадок
Общество, 23.11.2022
В республике подвели итоги программы «1000 дворов»    
В Бурятии участились жалобы на транспорт и запись к врачам
В Бурятии участились жалобы на транспорт и запись к врачам
Общество, 23.11.2022
Жители республики не могут занять очередь в поликлиники
В сельской школе разгорается скандал вокруг уроков бурятского языка
В сельской школе разгорается скандал вокруг уроков бурятского языка
Общество, 23.11.2022
Родители недовольны, что дети изучают его вместо французского
В Бурятии презентовали календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год
В Бурятии презентовали календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год
Общество, 23.11.2022
Календарь подготовлен Госархивом и Национальной библиотекой
В Бурятии школьникам напомнили правила дорожной безопасности
В Бурятии школьникам напомнили правила дорожной безопасности
Общество, 23.11.2022
Были проведены профилактические мероприятия  
В Улан-Удэ водителями автобусов становятся женщины
В Улан-Удэ водителями автобусов становятся женщины
Общество, 23.11.2022
Происходит это в условиях острого дефицита водителей
Большинство жителей Улан-Удэ поддерживают униформу для школьников
Большинство жителей Улан-Удэ поддерживают униформу для школьников
Общество, 23.11.2022
Они высказались за то, чтобы все дети ходили в одинаковой одежде
В Бурятии ТОСы Иволгинского района объединились для помощи участникам СВО
В Бурятии ТОСы Иволгинского района объединились для помощи участникам СВО
Общество, 23.11.2022
Они создали цех по пошиву амуниции для военнослужащих
Жители Бурятии смогут проверить свои знания в сфере инклюзии
Жители Бурятии смогут проверить свои знания в сфере инклюзии
Общество, 23.11.2022
Жителей приглашают пройти тотальный тест «Доступная среда»
В Бурятии должника арестовали на 10 суток
В Бурятии должника арестовали на 10 суток
Общество, 23.11.2022
Мужчина уклонялся от общественных работ
В Бурятии село «постареет» на много веков
В Бурятии село «постареет» на много веков
Общество, 23.11.2022
Местные жители решили утвердить датой основания своего села 1177 год
В забайкальской колонии сыграли свадьбу
В забайкальской колонии сыграли свадьбу
Общество, 23.11.2022
После регистрации осуждённого отпустили на длительное свидание

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^