Школьница из Читы создала из бумаги копию Храма Василия Блаженного

Общество, Фото: комитет по образованию Читы

На создание макета ушло почти два года



Ученица 11 «а» класса школы №22 Читы Ольга создала из бумаги ручной макет Храма Василия Блаженного, который расположен на Красной площади. Об этом рассказали в комитете образования Читы.



Свою впечатляющую работу Ольга представила на муниципальном этапе всероссийской олимпиады по технологии, где она в итоге заняла третье место. По её словам, на создание собора ушло почти два года, при изготовлении она использовала технику модульного оригами.



- Я люблю творчество. Решила попробовать что-то новое, прошла курсы блогера по модульному оригами. В создании модулей мне также помогали мои одноклассники и родители, - рассказала школьница.



После окончания школы Ольга планирует поступить в медицинскую академию. Помимо творчества, Ольга занимается лёгкой атлетикой, выигрывала городские и краевые соревнования. В этом году стала также призёром соревнований по лёгкой атлетике Дальневосточного федерального округа в городе Южно-Сахалинск.

