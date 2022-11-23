На создание макета ушло почти два года
Ученица 11 «а» класса школы №22 Читы Ольга создала из бумаги ручной макет Храма Василия Блаженного, который расположен на Красной площади. Об этом рассказали в комитете образования Читы.
Свою впечатляющую работу Ольга представила на муниципальном этапе всероссийской олимпиады по технологии, где она в итоге заняла третье место. По её словам, на создание собора ушло почти два года, при изготовлении она использовала технику модульного оригами.
- Я люблю творчество. Решила попробовать что-то новое, прошла курсы блогера по модульному оригами. В создании модулей мне также помогали мои одноклассники и родители, - рассказала школьница.
После окончания школы Ольга планирует поступить в медицинскую академию. Помимо творчества, Ольга занимается лёгкой атлетикой, выигрывала городские и краевые соревнования. В этом году стала также призёром соревнований по лёгкой атлетике Дальневосточного федерального округа в городе Южно-Сахалинск.
Школьница из Читы создала из бумаги копию Храма Василия Блаженного
Общество, Фото:
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