В Бурятии участились жалобы на транспорт и запись к врачам

Жители республики не могут занять очередь в поликлиники



За последнюю неделю, с 14 по 20 ноября, жители Бурятии чаще стали оставлять обращения на Госуслугах. Чуть меньше их было в соцсетях. Об этом рассказали в центре управления регионом (ЦУР).



На портале Госуслуг наши земляки чаще всего сетовали на проблемы с электронной записью к врачам. В социальных сетях было много жалоб, связанных с работой общественного транспорта.



В частности, улан-удэнцы писали, что им пришлось долго ждать автобусы на остановках. Они просили организовать дополнительные маршруты в отдалённые микрорайоны, в том числе – в сотые кварталы и на Левый берег.



