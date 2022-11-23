Жители республики не могут занять очередь в поликлиники
За последнюю неделю, с 14 по 20 ноября, жители Бурятии чаще стали оставлять обращения на Госуслугах. Чуть меньше их было в соцсетях. Об этом рассказали в центре управления регионом (ЦУР).
На портале Госуслуг наши земляки чаще всего сетовали на проблемы с электронной записью к врачам. В социальных сетях было много жалоб, связанных с работой общественного транспорта.
В частности, улан-удэнцы писали, что им пришлось долго ждать автобусы на остановках. Они просили организовать дополнительные маршруты в отдалённые микрорайоны, в том числе – в сотые кварталы и на Левый берег.
В Бурятии участились жалобы на транспорт и запись к врачам
Общество, Фото:
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