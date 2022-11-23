В Улан-Удэ состоятся вечера, посвящённые столетию российского джаза

Принять участие может молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет



В Бурятии молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут стать участниками джаз-проекта «Круто и точка» (+12). Новогодние мероприятия пройдут 23, 24, 26 и 27 декабря в клубе «Club 69» города Улан-Удэ под слоганом «Взорви танцпол под стильную музыку».



- Такая коллаборация интересна сама по себе. Всех нас объединяет одно – стремление помочь узнать молодёжи больше о джазе. Музыка многогранна и даже название проекта «Круто и точка» не оставляет шанса сомневаться в том, что это будет познавательное и интересное мероприятие, - рассказала директор цирка Бурятии Наталья Борисова.



В программе вечера: ведущий Чингис Болотов, команда КВН «Восточные ворота», DJ Grey, рэп-исполнитель Alihan Dze (Алдар Дугарон), саксофонист Михаил Семушев, современная хореография, конкурсы, призы и многое другое. Об этом сообщает цирк Бурятии.



Возрастное ограничение 12+

