В Бурятии презентовали календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год

Календарь подготовлен Госархивом и Национальной библиотекой



В Бурятии опубликован календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год (0+). Он подготовлен Государственным архивом Бурятии и Национальной библиотекой.



Выпуск календаря посвящён 100-летнему юбилею республики и отражает важные события из её истории, политической, экономической и культурной жизни. В нём собраны интересные и малоизвестные факты о жизни и деятельности выдающихся людей, чья жизнь и судьба вплелись в вековую историю республики, сообщили в министерстве культуры Бурятии.



- Календарь знаменательных и памятных дат Бурятии – это уникальное издание настольная книга руководителей государственных организаций, работников культуры, ученых, журналистов, преподавателей и всех, кто интересуется историческим краеведением, - отметила министр культуры Соёлма Дагаева.



Ознакомиться с календарем можно на сайте Государственного архива Бурятии.

