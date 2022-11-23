Календарь подготовлен Госархивом и Национальной библиотекой
В Бурятии опубликован календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год (0+). Он подготовлен Государственным архивом Бурятии и Национальной библиотекой.
Выпуск календаря посвящён 100-летнему юбилею республики и отражает важные события из её истории, политической, экономической и культурной жизни. В нём собраны интересные и малоизвестные факты о жизни и деятельности выдающихся людей, чья жизнь и судьба вплелись в вековую историю республики, сообщили в министерстве культуры Бурятии.
- Календарь знаменательных и памятных дат Бурятии – это уникальное издание настольная книга руководителей государственных организаций, работников культуры, ученых, журналистов, преподавателей и всех, кто интересуется историческим краеведением, - отметила министр культуры Соёлма Дагаева.
Ознакомиться с календарем можно на сайте Государственного архива Бурятии.
В Бурятии презентовали календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год
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