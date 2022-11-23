В Бурятии школьникам напомнили правила дорожной безопасности



В ходе встреч со школьниками, инспекторы по пропаганде ПДД рассказали учащимся о правильном поведении на дорогах, переходных переходах и общественном транспорте. Сотрудники полиции отметили, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части.



- Многие дети, являясь пешеходами, сокращают свой путь и не пользуются специальными местами для перехода проезжей части, двигаются по дороге при наличии тротуара или переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора. Такое поведение опасно и может привести к печальным последствиям, - предупредили автоинспекторы.



Также детям объяснили основные правила безопасности в условиях гололёда и напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов на верхней одежде, сумках и рюкзаках, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







В школах Баргузинского, Северо-Байкальского и Селенгинского районов Бурятии сотрудники ГИБДД провели тематические классные часы и линейки.