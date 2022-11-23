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В Бурятии школьникам напомнили правила дорожной безопасности

В Бурятии школьникам напомнили правила дорожной безопасности
Общество,  Фото:МВД Бурятии
Были проведены профилактические мероприятия

В школах Баргузинского, Северо-Байкальского и Селенгинского районов Бурятии сотрудники ГИБДД провели тематические классные часы и линейки.

В ходе встреч со школьниками, инспекторы по пропаганде ПДД рассказали учащимся о правильном поведении на дорогах, переходных переходах и общественном транспорте. Сотрудники полиции отметили, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части.

- Многие дети, являясь пешеходами, сокращают свой путь и не пользуются специальными местами для перехода проезжей части, двигаются по дороге при наличии тротуара или переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора. Такое поведение опасно и может привести к печальным последствиям, - предупредили автоинспекторы.

Также детям объяснили основные правила безопасности в условиях гололёда и напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов на верхней одежде, сумках и рюкзаках, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

  
ПДД школьники ГИБДД

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