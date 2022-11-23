Врачи Бурятии приняли участие в чемпионате по фоновой ходьбе

Большинство команд республики представляли медицинские организации



В России завершился основной (зачётный) этап чемпионата «Человек идущий». В основе проекта лежала организация всероссийских командных соревнований по фоновой ходьбе (все шаги человека за день) с использованием мобильного приложения по подсчёту шагов.



Всего по России приняло участие 1727 команд, из них из Бурятии было 19 команд, из которых 10 представляли медицинские организации. Первое место по республике заняла команда республиканского врачебно-физкультурного диспансера, состоящая из 26 человек.



18 ноября в диспансере состоялось торжественное мероприятие, посвящённое завершению чемпионата «Человек идущий». Для поздравления и награждения сотрудников была приглашена мастер спорта России международного класса по лёгкой атлетике, экс-чемпионка мира СССР, России, победитель международных соревнований, организатор международного марафона «Чистый Байкал» Наталья Соломинская.



Спортсменка поздравила всех участников чемпионата из Бурятии, принимавших участие в данном проекте. Также она поделилась своим опытом марафонца, рассказала о проекте Байкальского марафона. Об этом сообщает пресс-служба РВФД.

