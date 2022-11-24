Местами слабые метели
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 ноября по республике облачно, на большей части территории небольшой снег, местами до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём местами порывы 15-19 м/с, позёмка, слабые метели, заносы.
Температура ночью -15,-20, местами -24,-29, по Прибайкалью -9,-14, днём -5,-10, местами -13,-18.
В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 16 м/с, позёмка. Температура ночью -15,-17, днём -5,-7.
В Бурятии ожидается ледяной ветер
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Принять участие может молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет
Мероприятие проведут для матерей «особенных» детей
За медали поборются спортсменки России и Монголии
В творческом вечере приняло участие местное культурное сообщество
Соревнования посвятили сохранению и развитию бурятского языка
Ещё одной имениннице исполнилось 90 лет
Большинство команд республики представляли медицинские организации
Администрация района получило свидетельство о регистрации товарного знака
В столице области монтируют главную ёлку
В Баргузинском районе прошло торжественное открытие обновлённой межпоселенческой библиотеки
В окружном центре открылась выставка монгольской каллиграфии
Его получат учащиеся 5-11 классов
Вуз республики завоевал две победы в «Золотых именах Высшей школы»
Из приготовленного фарша для солдат слепят буузы
В мероприятии участвует около тысячи человек