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В районе Бурятии открылась «Библиотека увлекательного краеведения»

В районе Бурятии открылась «Библиотека увлекательного краеведения»
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
В Баргузинском районе прошло торжественное открытие обновлённой межпоселенческой библиотеки

В Баргузинском районе Бурятии появилась новая модельная библиотека. Концепция преобразования «БУКвальноКНИГА: Библиотека Увлекательного Краеведения» меняет и пространство библиотеки, и представление молодёжи о своих корнях. Именно в этом был основная идея создания нового культурного пространства в Баргузинской межпоселенческой центральной библиотеке.

По информации пресс-службы министерства культуры РБ, после успешной реновации, 22 ноября состоялось торжественное открытие обновлённой библиотеки. На создание нового пространства, обновление библиотечного фонда и оборудования было выделено 10 млн рублей из средств федерального бюджета.

- У нас в Бурятии, когда открываются модельные библиотеки, каждая библиотека имеет своё лицо и свою тему. И мы, когда подаёмся на конкурс, то всегда стараемся сделать упор на уникальность. Если в Хоринском районе опирались на поэзию, на то, что это очень поэтический район, то и назвали библиотеку «Библиотека поэтической степи». Если в Усть-Кяхте ставили акцент на татарскую культуру, в Окинском районе опирались на сойотскую культуру, то здесь в Баргузинской долине, конечно же, упор идёт на краеведение. Библиотека так и называется «Библиотека увлекательного краеведения», - подчеркнула министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Здесь появилась большая читательская зона с историко-краеведческим аванзалом, местами для камерного чтения, в том числе и для маломобильных посетителей, и многофункциональный зал, где есть зона работы с удалёнными ресурсами, коворкинг-зона и событийная площадка для работы молодых краеведов и проведения других публичных мероприятий библиотеки. Библиотека оснащена новой мебелью, современным оборудованием, в том числе и для организации автоматизированного рабочего места для слабовидящих пользователей, новыми книгами, есть доступ к собственным и удалённым электронным ресурсам.

- Изменилось все: оборудование, мебель, появились новые книги, обстановка располагает неспешному и комфортному чтению книг, работе с научными трудами, работе в Интернете. Читатели приходят и удивляются, не узнают нашу библиотеку, - говорит директор Баргузинской централизованной библиотечной системы Наталья Постникова.

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