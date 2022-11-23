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Большинство жителей Улан-Удэ поддерживают униформу для школьников

Большинство жителей Улан-Удэ поддерживают униформу для школьников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они высказались за то, чтобы все дети ходили в одинаковой одежде

Представители сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что большинство жителей бурятской столицы – 4 из 10 – одобряют идею о введении единой формы для школьников. С такой инициативой выступил недавно глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, руководство каждого учебного заведения будет самостоятельно определять, как именно одеваться ученикам.

- Такой законопроект уже внесён в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем его, – подчеркнул Кравцов.

В Улан-Удэ 41% опрошенных считают, что школьная форма должна быть одинаковой по всей стране. Ещё 21% выступили за то, чтобы модели и цвета устанавливала администрация школы. А вот трое из десяти уверены, что всё это совсем ни к чему.

Такой точки зрения, как правило, придерживаются респонденты моложе 34 лет (39%). Число сторонников единого общероссийского стандарта школьной одежды растёт с увеличением их возраста и уровня доходов.

Среди родителей школьников поддерживающих инициативу министра просвещения примерно столько же, сколько и среди экономически активных улан-удэнцев в целом (62%). Причём отцы ратуют «за» активнее матерей (47% и 38% соответственно).
школьники

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