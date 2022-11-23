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Жители Бурятии смогут проверить свои знания в сфере инклюзии

Жители Бурятии смогут проверить свои знания в сфере инклюзии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителей приглашают пройти тотальный тест «Доступная среда»

Со 2 по 10 декабря жители Бурятии могут присоединиться к тотальному тесту «Доступная среда» (16+) на сайте https://total-test.ru/. Мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов позволит привлечь внимание жителей страны к теме инклюзии, реабилитации, доступной среды и соблюдения прав людей с инвалидностью.

Сам тест включает в себя вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания ситуационной помощи.

Участники мероприятия также получат возможность подготовиться к тестированию и бесплатно пройти обучающие курсы от ведущих российских экспертов в области доступной среды, инклюзии и создания доступных цифровых сервисов для людей с инвалидностью.

По результатам Тотального теста «Доступная среда» будет сформирован рейтинг по уровню вовлеченности субъектов Российской Федерации в мероприятия по созданию доступной среды.

Всего в прошлом году в тестировании приняли почти 300 000 россиян из более чем 10 000 городов и населённых пунктов России, в том числе и Бурятии.

инклюзивное общество

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