Мужчина уклонялся от общественных работ
В Северобайкальске 39-летний местный житель нарвался на административный арест. Ранее суд обязал мужчину отработать 220 часов обязательных работ, однако он решение суда игнорировал.
- В Северобайкальском районном отделении судебных приставов в отношении мужчины возбуждено 20 исполнительных производств, 11 из которых об отбывании административного наказания в виде обязательных работ. На пользу общества должник должен был отработать 220 часов. Судебный пристав-исполнитель неоднократно направлял мужчину в организации для отбывания административного наказания, но решения суда мужчина игнорировал, - сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
В итоге должника привлекли к административной ответственности. Судья назначил ему административный арест на 10 суток.
В Бурятии должника арестовали на 10 суток
Общество, Фото:
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