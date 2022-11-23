В Бурятии должника арестовали на 10 суток

Мужчина уклонялся от общественных работ



В Северобайкальске 39-летний местный житель нарвался на административный арест. Ранее суд обязал мужчину отработать 220 часов обязательных работ, однако он решение суда игнорировал.



- В Северобайкальском районном отделении судебных приставов в отношении мужчины возбуждено 20 исполнительных производств, 11 из которых об отбывании административного наказания в виде обязательных работ. На пользу общества должник должен был отработать 220 часов. Судебный пристав-исполнитель неоднократно направлял мужчину в организации для отбывания административного наказания, но решения суда мужчина игнорировал, - сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



В итоге должника привлекли к административной ответственности. Судья назначил ему административный арест на 10 суток.

