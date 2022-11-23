В Бурятии село «постареет» на много веков





















Жители сельского поселения «Нарсатуйское» в Мухоршибирском районе Бурятии добиваются официального изменения даты основания своего села на очень древнюю. Они хотят, чтобы было официально признано: их село берёт начало ещё с XII века, с 1177 года.Историю села может перевернуть упоминание в «Сокровенном сказании монголов», признанном во всем мире памятнике древнемонгольской литературы и в Сборнике летописей Рашид ад-Дина XIII века.Как сообщили в Общественной палате Бурятии, собрание по поводу изменения даты состоялось 20 ноября. На нём и местные жители, и учёные решили считать датой основания сельского поселения «Нарсатуйское» 1177 год. На собрании принято решение проинформировать местных депутатов и рекомендовать им рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии для официального утверждения.На территории сельского поселения «Нарсатуйское» находится уникальнейший археологический объект, памятник истории, взятый под охрану государства - феодальная усадьба, дворец Меркитского кагана.Бурятский научный центр ещё в 1987 году проводил здесь археологические раскопки. Тогда был раскопан дом дворцового типа, на каменном фундаменте, с колоннами, черепичной кровлей, кирпичными и бутовыми стенами, с полом, выложенным каменными плитами. В раскопках принимали участие приехавшие на собрании учёные Алексей Тиваненко, Николай Именохоев, Иван Батуев.В «Сокровенном сказании монголов» есть упоминание о том, что в 1177 году Чингиз Хан (тогда ещё Тэмуджин) переправился через реку Хилок и преследовал меркитских всадников, убегавших по Тугнуйской долине в сторону найденной позже феодальной усадьбы - дворца меркитского кагана. - Тогда здесь, видимо, находилась ставка меркитского кагана Токто Бэхэ и столица Меркитского государства. Удивительно, что Меркитское государство было основано на 10-15 лет раньше, чем Монгольское государство.«Сокровенное сказание монголов» - это ценнейший памятник древнемонгольской литературы, открытый в середине XIX в. одним из крупнейших русских востоковедов, синологом Палладием Кафаровым. Историк Рашид ад-Дин также пишет, что существовало независимое государство – осколок Уйгурского каганата, столица которого вероятнее всего находилась именно здесь.Дворец расположен возле обо Хан Хината, то есть Хана, который осуществлял надзор за финансовыми и административными делами Меркитского государства. Также здесь находится гора Манита, где проводились молебны.Кроме того, здесь была найдена бронзовая монета 1078-1085 годов времён Северной Сун. Найденная монета свидетельствует о том, что местный феодал активно участвовал в финансовых и торговых операциях на торговом рынке того времени.Площадь дворца в Нарсатуе составляла порядка 300 квадратных метров. Дворец состоял из трёх помещений. Кроме того, здесь стояло порядка 14 зданий вокруг дворца. Строительный материал, из которого был возведён дворец типичный для Уйгурских, Монгольских, Сагдийских строений того времени - камни, кирпичи, плиты, черепица и деревянные несущие столбы.Найденная монета Цянь, периода правления Юань Фэнь. Почерк малый Джуань. Хозяин монет император Суть Джень Цунь. В тот период монгольские монеты ещё не были выпущены.С точки зрения географии данная местность очень удобная для скотоводства. Широкая Тугнуйская долина, достаточно воды для скота, рядом лес, прекрасные пастбища. Не случайно здесь был центр Меркитского царства. Найденная здесь монета сейчас находится в БНЦ.