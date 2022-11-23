После регистрации осуждённого отпустили на длительное свидание
В исправительной колонии №8 в посёлке Карымское в Забайкальском крае прошла церемония бракосочетания. Её провели приехавшие специалисты ЗАГСа.
После официальной части жених и невеста обменялись кольцами и получили свидетельство о заключении брака. На церемонии бракосочетания присутствовали родственники новобрачных, которые смогли первыми поздравить молодожён с заключением брака.
После регистрации бракосочетания сотрудники учреждения предоставили осуждённому длительное свидание.
- Церемонии бракосочетания проходят во всех исправительных учреждениях края. Руководство учреждений идёт на встречу вступающим в брак, так как законное оформление семейных отношений является мощным стимулом для осуждённых не нарушать установленный порядок отбывания наказания для скорейшего возвращения к семье, - отметили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
В забайкальской колонии сыграли свадьбу
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