В Выдрино проведут капитальный ремонт дорог местного значения
В следующем году в селе Выдрино Кабанского района Бурятии планируется приступить к капитальному ремонту дорог местного значения по улицам Набережная, Трактовая, Верхняя Набережная, Коммунистическая и Рабочая. Их общая протяжённость составляет 8,2 км.
В рамках капитального ремонта на улицах фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие и уложат новое. Также устроят тротуары, нанесут разметку, установят дорожные знаки.
- Наши дороги строили ещё в советские годы, и сегодня они находятся в плачевном состоянии. Ездить по ним невозможно, даже на велосипеде – одни ямы. Да и общий вид села такие дороги однозначно портят, - рассказывают жители села Выдрино.
Проект на капитальный ремонт был разработан местной администрацией. Срок проведения капитального ремонта в селе: 2023-2024 годы.
Отметим, в программу в 2023-2024 годы вошли также улицы Кирова и Ленина в селе Бичура, дорога Бичура – Новосретенка – Мотня – Гутай – Шибертуй и Бичура – Сахарный завод в Бичурском районе, улица Центральная с подъездом к школе и детсаду в улусе Дутулур, улица Крупской – Центр допобразования в городе Закаменск. Общая протяжённость объектов составляет 33,1 км, стоимость – более 420 млн рублей.
Также в следующем году продолжится строительство части дорог к посёлку Целинный в Еравнинском районе, протяжённостью 15 км и к селу Дархинтуй в Закаменском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
В селе Бурятии отремонтируют сразу пять улиц
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