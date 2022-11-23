Мероприятие проведут для матерей «особенных» детей
25 ноября в столице Бурятии впервые состоится благотворительное мероприятие «Мамин день» для мам «особенных» детей. Необычное событие приурочено ко Дню матери и пройдёт в парке имени С.Н. Орешкова.
В рамках «Маминого дня» будет проведён мастер-класс по макияжу «Для себя». Также каждая мама-участница сможет взять уроки верховой езды и прокатиться на лошадях по зимнему парку.
Завершится мероприятие профессиональной фотосессией. Об этом сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 18+
В парке Улан-Удэ отметят «Мамин день»
Общество, Фото:
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