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В парке Улан-Удэ отметят «Мамин день»

В парке Улан-Удэ отметят «Мамин день»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие проведут для матерей «особенных» детей

25 ноября в столице Бурятии впервые состоится благотворительное мероприятие «Мамин день» для мам «особенных» детей. Необычное событие приурочено ко Дню матери и пройдёт в парке имени С.Н. Орешкова.

В рамках «Маминого дня» будет проведён мастер-класс по макияжу «Для себя». Также каждая мама-участница сможет взять уроки верховой езды и прокатиться на лошадях по зимнему парку.

Завершится мероприятие профессиональной фотосессией. Об этом сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 18+
Улан-Удэ Бурятия парки отдыха день матери дети с ограниченными возможностями

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