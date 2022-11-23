В парке Улан-Удэ отметят «Мамин день»

Мероприятие проведут для матерей «особенных» детей



25 ноября в столице Бурятии впервые состоится благотворительное мероприятие «Мамин день» для мам «особенных» детей. Необычное событие приурочено ко Дню матери и пройдёт в парке имени С.Н. Орешкова.



В рамках «Маминого дня» будет проведён мастер-класс по макияжу «Для себя». Также каждая мама-участница сможет взять уроки верховой езды и прокатиться на лошадях по зимнему парку.



Завершится мероприятие профессиональной фотосессией. Об этом сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 18+

