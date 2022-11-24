В Бурятии пройдёт концерт в рамках конкурса «Четыре неба»

Все желающие смогут прочитать стихотворение на сцене



В Бурятии финал XI межрегионального конкурса чтецов «Четыре неба» проведут в необычном формате. Вечером 8 декабря в рамках мероприятия состоится концерт в ночном клубе «Z club» (16+).



Впервые за 15 лет конкурс чтецов выходит за пределы концертного зала. В концерте примут участие звёзды эстрады Бурятии, которые исполнят песни на стихи известных бурятских поэтов. Ведущими вечера станут известные шоумены Бурятии: Юрий Дамбаев и Валерий Гуляев.



Кроме этого, в этот вечер у каждого пришедшего будет возможность прочитать стихотворение на сцене. От организаторов будут приготовлены подарки каждому выступающему.



- «Четыре неба» – это праздник поэзии и актёрского дарования. Принимают участие в конкурсе молодые люди с разных уголков нашей республики, а также из других регионов нашей страны от 5 до 23 лет. Читать стихи или прозу можно на русском и бурятском языках. Самое главное, что тексты должны быть написаны авторами из Бурятии, - сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.



Также конкурс «Четыре неба» пройдёт 7 и 8 декабря в концертном зале колледжа искусств. 8 декабря состоится гала-концерт (6+), в котором примут участие известные люди Бурятии, а также победители конкурса чтецов.

