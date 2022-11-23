В окружном центре открылась выставка монгольской каллиграфии
В рамках сотрудничества в Агинский Бурятский округ приехала делегация Монголии под руководством Батжаргалын Чинзориг, исполнительного директора академии бурятоведения Монголии. В составе делегации 13 человек: кроме руководителя, туда вошли специалист комитета по образованию и учителя общеобразовательных школ города Улан-Батор. Цель визита – содействовать популяризации, распространению, обучению и изучению монгольской каллиграфии, быта, обычаев и традиций.
22 ноября состоялось открытие выставки монгольской каллиграфии. Также в течение двух дней пройдут мастер-классы по обучению каллиграфии, где сможет принять участие каждый желающий. Кроме этого, в программе мероприятий участие в работе межрегиональной научно-практической конференции ( с международным участием) к 85-летию Агинского Бурятского округа, товарищеский матч по волейболу, посещение занятий по бурятскому языку детских садов посёлка Агинское, подписание соглашений о сотрудничестве.
- Отметим, что в посёлке Агинское Янжимой Батуевой уже четвёртый год проводятся курсы по монгольской каллиграфии. Есть успешные ученики, которые выставляют свои работы на конкурсе- выставке лучших каллиграфов, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
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Монголы будут популяризировать каллиграфию в Агинском округе
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