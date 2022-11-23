Сергей Трофимов погиб 13 ноября
13 ноября не стало участника спецоперации Трофимова Сергея Алексеевича. С ним простились 22 ноября в селе Мухоршибирь в Бурятии. О гибели земляка сообщает «Мухоршибирь-инфо».
Сергей Алексеевич родился 7 июля 1982 года. В 2000 году окончил Мухоршибирскую среднюю общеобразовательную школу № 2. В 2003 году получил специальность «техник по обслуживанию и ремонту промышленного оборудования» в Улан-Удэнском индустриальном техникуме.
Работал в Мухоршибирском филиале ФГБУ Управление «Бурятмелиоводхоз».
У Сергея Трофимова остались жена, сын и дочь.
В Бурятии простились с 40-летним участником спецоперации
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