В Бурятии простились с 40-летним участником спецоперации

Сергей Трофимов погиб 13 ноября



13 ноября не стало участника спецоперации Трофимова Сергея Алексеевича. С ним простились 22 ноября в селе Мухоршибирь в Бурятии. О гибели земляка сообщает «Мухоршибирь-инфо».



Сергей Алексеевич родился 7 июля 1982 года. В 2000 году окончил Мухоршибирскую среднюю общеобразовательную школу № 2. В 2003 году получил специальность «техник по обслуживанию и ремонту промышленного оборудования» в Улан-Удэнском индустриальном техникуме.



Работал в Мухоршибирском филиале ФГБУ Управление «Бурятмелиоводхоз».



У Сергея Трофимова остались жена, сын и дочь.





