В Иркутской области ветеран труда отпраздновала 95-летие

20 ноября в одном из учреждений социального обслуживания Иркутской области отметили юбилеи сразу две именинницы: 90 лет – Мария Васильевна Рютина и 95 лет – Улита Александровна Заец.Улита Александровна родилась в 1927 году в многодетной семье. В годы Великой Отечественной войны девушка работала в колхозе «Путь Ильича» посёлка Сурово Жигаловского района. Имеет звание «Труженик тыла». После Великой Отечественной войны вышла замуж, переехала в посёлок Алексеевск Киренского района. Всю жизнь Улита Александровна трудилась штукатуром-маляром в «Лензолотофлот» и заслужила почётное звание «Ветерана труда». После смерти сыновей и ухудшении состояния здоровья в 2005 году приняла решение о переезде в Бодайбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, а в декабре 2021 года, после закрытия учреждения, переехала в Марковский геронтологический центр. Улита Александровна очень добрый, общительный человек, у неё много знакомых и друзей, а поддержка внуков даёт ей стимул и желание жить дальше.Мария Васильевна Рютина родилась в 1932 году в многодетной семье, где кроме неё было 6 детей. С ранних лет девочка чувствовала в себе желание помогать: семье, соседям. Детство Марии Васильевны совпало с военными годами, поэтому она окончила 4 класса, а затем пошла подрабатывать, чтобы помочь родителям. С 18 лет начала работать на железной дороге, отработав там более 40 лет, получила почётное звание «Ветерана труда». В 19 лет вышла замуж и стала многодетной мамой, вырастив 4 прекрасных сыновей. В редкие часы отдыха от работы занималась огородничеством. По состоянию здоровья из Читы переехала к сыну в село Смоленщина Иркутской области. Затем на семейном совете было принято решение о переезде в Марковский геронтологический центр. Появились новые знакомые, друзья, занятость. Она и сейчас не сидит без дела: обязательно посещает занятия в отделении, концерты.- В честь именинниц звучали поздравления от администрация центра, знакомых и соседей по комнате. Ансамбль МГЦ «Золотой возраст» подготовил для юбилярш поздравительный концерт с песнями и шуточными стихами. Юбилярши со слезами на глазах принимали поздравления. А потом все пили чай, предавались воспоминаниям и делились секретами долголетия, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.