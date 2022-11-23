Иркутск примет всероссийский турнир по женской борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

За медали поборются спортсменки России и Монголии



В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» 26-27 ноября пройдёт VIII всероссийский турнир по женской вольной борьбе имени Олимпийской чемпионки Натальи Воробьёвой. Соревнования состоятся среди девушек до 16 лет и среди юниорок до 21 года.



- В настоящее время предварительные заявки поступили от 11 команд из регионов России, а также Монголии. На ковёр в Иркутске планируют выйти спортсменки из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, республик Саха (Якутия), Бурятия, Тыва, Приморского, Забайкальского и Красноярского краёв, - рассказал министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.



Для спортсменок до 16 лет предусмотрены следующие весовые категории: 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 и 70 кг. У юниорок десять весовых категорий: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 и 76 кг. К соревнованиям допускаются спортсменки, имеющие спортивную квалификацию не ниже третьего спортивного разряда. На этом турнире можно выполнить норматив кандидата в мастера спорта.



Турнир начнётся 26 ноября в 11:00. Торжественное открытие состоится в этот же день в 12:00. 27 ноября начало соревнований – в 10:00, награждение – в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

