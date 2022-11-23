В Улан-Удэ после прокурорского вмешательства восстановили права дольщика

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Речь идёт о проблемном доме по улице Лебедева



В сентябре 2022 года суд удовлетворил исковые требования прокурора Октябрьского района Улан-Удэ о возложении на региональный фонд поддержки граждан – участников долевого строительства обязанности передать дольщику квартиру во введённом в эксплуатацию проблемном многоквартирном доме.



Ранее в рамках дела о банкротстве акционерным обществом «Промгражданстрой» региональному фонду переданы права застройщика на проблемный объект по улице Лебедева. В сентябре 2022 года возведение дома фондом завершено. Заявителю отказано в передаче объекта долевого строительства, поскольку жилое помещение приобретено на основании договора уступки прав требования к договору долевого участия, заключённого с юридическим лицом.



В настоящее время вступившее в законную силу решение суда исполнено, между сторонами подписан акт приёма-передачи, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

