Речь идёт о проблемном доме по улице Лебедева
В сентябре 2022 года суд удовлетворил исковые требования прокурора Октябрьского района Улан-Удэ о возложении на региональный фонд поддержки граждан – участников долевого строительства обязанности передать дольщику квартиру во введённом в эксплуатацию проблемном многоквартирном доме.
Ранее в рамках дела о банкротстве акционерным обществом «Промгражданстрой» региональному фонду переданы права застройщика на проблемный объект по улице Лебедева. В сентябре 2022 года возведение дома фондом завершено. Заявителю отказано в передаче объекта долевого строительства, поскольку жилое помещение приобретено на основании договора уступки прав требования к договору долевого участия, заключённого с юридическим лицом.
В настоящее время вступившее в законную силу решение суда исполнено, между сторонами подписан акт приёма-передачи, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ после прокурорского вмешательства восстановили права дольщика
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