Улан-удэнку осудили за нарушение тайны телефонных переговоров

Жительница Улан-Удэ признана виновной по статье «Нарушение тайны телефонных переговоров» (ч. 1 ст. 138 УК РФ).- Установлено, что женщина по просьбе неустановленного лица, используя фиктивные доверенности от имени абонентов, получала от сотрудника сотовой компании данные об их телефонных переговорах. За указанную услугу заказчик платил женщине деньги, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Мировой судья судебного участка № 2 Советского района Улан-Удэ назначил виновной наказание в виде 350 часов обязательных работПриговор суда пока не вступил в законную силу.

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