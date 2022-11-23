Улан-удэнку осудили за нарушение тайны телефонных переговоров

Жительница Улан-Удэ признана виновной по статье «Нарушение тайны телефонных переговоров» (ч. 1 ст. 138 УК РФ).
- Установлено, что женщина по просьбе неустановленного лица, используя фиктивные доверенности от имени абонентов, получала от сотрудника сотовой компании данные об их телефонных переговорах. За указанную услугу заказчик платил женщине деньги, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Мировой судья судебного участка № 2 Советского района Улан-Удэ назначил виновной наказание в виде 350 часов обязательных работ
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной суд в Улан-Удэ вынес приговор в отношении бывшего продавца-консультанта салона сотовой связи, который продавал информацию об абонентах. Молодой человек, едва устроившись в торговую точку дилера оператора сотовой связи, дал объявления в нескольких специализированных группах. Парень сообщил, что имеет доступ через служебный компьютер к конфиденциальной информации абонентов и предложил купить у него данные. Покупатель быстро нашёлся.