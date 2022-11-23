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В Бурятии прошли обучение 80 замещающих родителей

В Бурятии прошли обучение 80 замещающих родителей
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике подвели итоги социального проекта «Мы вместе!»

В этом году в Бурятии был разработан и проведён очень нужный социальный проект «Мы вместе!» для будущих приёмных родителей.

Каждый будущий родитель прошёл обучение по программе «Особенности работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, в условиях приёмной семьи».

Приёмным родителям рассказали, каковы особенности развития ребёнка, оставшегося без попечения родителей; какие существуют меры поддержки для детей-сирот; как решать трудности, возникающие при адаптации нового члена семьи.

- Обучение прошло 80 замещающих родителей и 60 приёмных детей Еравнинского, Кижингинского, Иволгинского районов, и сегодня завершающие курсы проходят замещающие родители Мухоршибирского района, - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

В республике на сегодня проживает 4942 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из этого числа 4600 детей воспитываются в 3342 замещающих семьях, а 342 находятся в социальных центрах и детских домах. 
приемные семьи

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