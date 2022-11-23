В Бурятии прошли обучение 80 замещающих родителей

В республике подвели итоги социального проекта «Мы вместе!»



В этом году в Бурятии был разработан и проведён очень нужный социальный проект «Мы вместе!» для будущих приёмных родителей.



Каждый будущий родитель прошёл обучение по программе «Особенности работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, в условиях приёмной семьи».



Приёмным родителям рассказали, каковы особенности развития ребёнка, оставшегося без попечения родителей; какие существуют меры поддержки для детей-сирот; как решать трудности, возникающие при адаптации нового члена семьи.



- Обучение прошло 80 замещающих родителей и 60 приёмных детей Еравнинского, Кижингинского, Иволгинского районов, и сегодня завершающие курсы проходят замещающие родители Мухоршибирского района, - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.



В республике на сегодня проживает 4942 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из этого числа 4600 детей воспитываются в 3342 замещающих семьях, а 342 находятся в социальных центрах и детских домах.

