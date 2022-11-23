В республике подвели итоги социального проекта «Мы вместе!»
В этом году в Бурятии был разработан и проведён очень нужный социальный проект «Мы вместе!» для будущих приёмных родителей.
Каждый будущий родитель прошёл обучение по программе «Особенности работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, в условиях приёмной семьи».
Приёмным родителям рассказали, каковы особенности развития ребёнка, оставшегося без попечения родителей; какие существуют меры поддержки для детей-сирот; как решать трудности, возникающие при адаптации нового члена семьи.
- Обучение прошло 80 замещающих родителей и 60 приёмных детей Еравнинского, Кижингинского, Иволгинского районов, и сегодня завершающие курсы проходят замещающие родители Мухоршибирского района, - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.
В республике на сегодня проживает 4942 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из этого числа 4600 детей воспитываются в 3342 замещающих семьях, а 342 находятся в социальных центрах и детских домах.
В Бурятии прошли обучение 80 замещающих родителей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 23.11.2022
Совсем скоро их отправят в зону спецоперации
Общество, 23.11.2022
В Улан-Удэ днём до -10
На этой неделе местами похолодает до -39
Её проведут в начале декабря на 6 торговых площадках города
Узнать о крыльях и перьях птиц можно будет в музее природы Бурятии
В этом году праздник мам выпадает на 27 ноября
О строительстве детсадов напомнили в минобрнауки
Мероприятие состоится в рамках литературного фестиваля «Байкальские чтения»
В республике реализуется проект по дубляжу фильмов
Изменения начнут действовать с 1 января 2023 года
В рамках праздника в республике проведут различные культурно-массовые мероприятия
Открытие планируется на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье»
По мнению Жигжита Баясхаланова, она станет точкой притяжения для детей всего Дальнего Востока
Баннер с изображением одного из педагогов появился в районе «Стрелки»
Соревнования выиграла команда УФНС по РБ