Над Байкалом заметили облака в форме НЛО

Общество, Фото: «Заповедное Прибайкалье», Владислав Шалашов

Странное облако попало в объектив госинспектора



Сотрудники Прибайкальского национального парка в Иркутской области заметили странные облака в форме НЛО. Облако необычной формы попало в объектив государственного инспектора в области охраны окружающей среды Владислава Шалашова.



- Подобные формы в небе – не такая уж и редкость; ему доводилось снимать вереницы похожих «НЛО» над островом Ольхон, - отмечают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



За облачностью над Байкалом специалисты наблюдают несколько десятилетий. На западном берегу озера зачастую наблюдается безоблачная погода: количество часов солнечного сияния здесь даже выше, чем на известных курортах.



