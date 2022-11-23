Странное облако попало в объектив госинспектора
Сотрудники Прибайкальского национального парка в Иркутской области заметили странные облака в форме НЛО. Облако необычной формы попало в объектив государственного инспектора в области охраны окружающей среды Владислава Шалашова.
- Подобные формы в небе – не такая уж и редкость; ему доводилось снимать вереницы похожих «НЛО» над островом Ольхон, - отмечают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
За облачностью над Байкалом специалисты наблюдают несколько десятилетий. На западном берегу озера зачастую наблюдается безоблачная погода: количество часов солнечного сияния здесь даже выше, чем на известных курортах.
Над Байкалом заметили облака в форме НЛО
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