Совсем скоро их отправят в зону спецоперации
Представители волонтёрского движения всероссийского студенческого корпуса спасателей #Мывместе и участники волонтёрского отряда «Перспектива» из Байкальского колледжа недропользования продолжают оказывать гуманитарную помощь военнослужащим. На минувшей неделе студенты собрали посылки бойцам из 11-й десантно-штурмовой бригады. В ближайшее время их направят бортом в зону специальной военной операции.
Ребята передали для участников СВО средства личной гигиены, медикаменты, обереги, сто комплектов опознавательных повязок, шерстяные покрывала, тёплые вещи, носки и термостельки от партнёров – Союза Киргизской молодёжи.
- Мы будем поддерживать наших военных и помогать им, ведь сейчас наступают холода и им должно быть тепло, – отметил студент Байкальского колледжа недропользования Даниил.
Студенты из Бурятии приготовили для участников СВО покрывала, носки и обереги
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