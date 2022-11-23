Студенты из Бурятии приготовили для участников СВО покрывала, носки и обереги

Общество, Фото: предоставлено минобрнауки Бурятии

Совсем скоро их отправят в зону спецоперации



Представители волонтёрского движения всероссийского студенческого корпуса спасателей #Мывместе и участники волонтёрского отряда «Перспектива» из Байкальского колледжа недропользования продолжают оказывать гуманитарную помощь военнослужащим. На минувшей неделе студенты собрали посылки бойцам из 11-й десантно-штурмовой бригады. В ближайшее время их направят бортом в зону специальной военной операции.



Ребята передали для участников СВО средства личной гигиены, медикаменты, обереги, сто комплектов опознавательных повязок, шерстяные покрывала, тёплые вещи, носки и термостельки от партнёров – Союза Киргизской молодёжи.



- Мы будем поддерживать наших военных и помогать им, ведь сейчас наступают холода и им должно быть тепло, – отметил студент Байкальского колледжа недропользования Даниил.

