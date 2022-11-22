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Бурятию ждёт вторжение арктического холода

Бурятию ждёт вторжение арктического холода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На этой неделе местами похолодает до -39

В Бурятии с каждым днём всё морознее. Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие пять дней. В начале недели сохранится умеренно-морозная погода. В некоторых местах температура упадёт до -39 градусов.

Так, по данным Бурятского гидрометцентра, 24 ноября, утром и днём произойдёт смещение циклона, на большей части территории снег. Ожидание усиление северо-западного ветра местами до 15-18 м/с, позёмка, слабые метели, заносы.

Далее вторжение арктического холода. Прогнозируется дальнейшее понижение температурного фона, ночью на большей части территории до -25,-32, по северу и юго-западу до -34,-39, днём -14,-19, по северу местами -20,-25.

По побережью Байкала и местами при снеге -15,-20, днём -6,-11.
прогноз погоды

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