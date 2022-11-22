Бурятию ждёт вторжение арктического холода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На этой неделе местами похолодает до -39



В Бурятии с каждым днём всё морознее. Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие пять дней. В начале недели сохранится умеренно-морозная погода. В некоторых местах температура упадёт до -39 градусов.



Так, по данным Бурятского гидрометцентра, 24 ноября, утром и днём произойдёт смещение циклона, на большей части территории снег. Ожидание усиление северо-западного ветра местами до 15-18 м/с, позёмка, слабые метели, заносы.



Далее вторжение арктического холода. Прогнозируется дальнейшее понижение температурного фона, ночью на большей части территории до -25,-32, по северу и юго-западу до -34,-39, днём -14,-19, по северу местами -20,-25.



По побережью Байкала и местами при снеге -15,-20, днём -6,-11.

